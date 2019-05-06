Против офицера штаба Воздушных сил ВСУ открыли уголовное производство

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7 марта, 19:45 • 67274 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 94895 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101949 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103794 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127188 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112663 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138487 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144762 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130203 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130273 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Против офицера штаба Воздушных сил ВСУ открыли уголовное производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Военная контрразведка Службы безопасности Украины выявила факт несанкционированного хранения информации с ограниченным доступом одним из высокопоставленных чиновников штаба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ, передает УНН.

В командовании подтвердили, что "информация об открытом уголовном производстве в отношении одного из высокопоставленных чиновников штаба Командования Воздушных сил ВСУ соответствует действительности".

"Несколько недель назад военной контрразведкой Службы безопасности Украины выявлен факт несанкционированного хранения офицером информации с ограниченным доступом в его служебном кабинете и по месту жительства", - прокомментировали в Командовании.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, сотрудники военной контрразведки СБУ предупредили подготовку спецслужбами РФ теракта на одном из арсеналов ВСУ, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

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