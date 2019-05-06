Против офицера штаба Воздушных сил ВСУ открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Военная контрразведка Службы безопасности Украины выявила факт несанкционированного хранения информации с ограниченным доступом одним из высокопоставленных чиновников штаба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ, передает УНН.
В командовании подтвердили, что "информация об открытом уголовном производстве в отношении одного из высокопоставленных чиновников штаба Командования Воздушных сил ВСУ соответствует действительности".
"Несколько недель назад военной контрразведкой Службы безопасности Украины выявлен факт несанкционированного хранения офицером информации с ограниченным доступом в его служебном кабинете и по месту жительства", - прокомментировали в Командовании.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, сотрудники военной контрразведки СБУ предупредили подготовку спецслужбами РФ теракта на одном из арсеналов ВСУ, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.