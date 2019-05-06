Проти офіцера штабу Повітряних сил ЗСУ відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Військова контррозвідка Служби безпеки України виявила факт несанкціонованого зберігання інформації з обмеженими доступом одним із високопосадовців штабу Командування Повітряних сил Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
У Командуванні підтвердили, що "інформація щодо відкритого кримінального провадження стосовно одного з високопосадовців штабу Командування Повітряних сил ЗСУ відповідає дійсності".
"Кілька тижнів тому військовою контррозвідкою Служби безпеки України виявлено факт несанкціонованого зберігання офіцером інформації з обмеженими доступом у його службовому кабінеті та за місцем проживання", - прокоментували у Командуванні.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, співробітники військової контррозвідки СБУ попередили підготовку спецслужбами РФ теракту на одному з арсеналів ЗСУ, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів.