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Проти офіцера штабу Повітряних сил ЗСУ відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Військова контррозвідка Служби безпеки України виявила факт несанкціонованого зберігання інформації з обмеженими доступом одним із високопосадовців штабу Командування Повітряних сил Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.

У Командуванні підтвердили, що "інформація щодо відкритого кримінального провадження стосовно одного з високопосадовців штабу Командування Повітряних сил ЗСУ відповідає дійсності".

"Кілька тижнів тому військовою контррозвідкою Служби безпеки України виявлено факт несанкціонованого зберігання офіцером інформації з обмеженими доступом у його службовому кабінеті та за місцем проживання", - прокоментували у Командуванні.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, співробітники військової контррозвідки СБУ попередили підготовку спецслужбами РФ теракту на одному з арсеналів ЗСУ, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів.

Українські Національні Новини

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