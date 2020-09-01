Против "лояльного" к Суркисам судьи Пидпалого открыли производство - ВСП

Согласно тексту постановления Высшего совета правосудия, такое решение было принято по результатам предварительной проверки сведений, изложенных в жалобах Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) "Тимирязевская резиденция" на поведение судьи Пидпалого.

В результате проверки подтвердились изложенные ОСМД обвинения в адрес судьи Пидпалого, в том, что он безосновательно затягивал рассмотрение дела по иску ОСМД против одного из граждан о демонтаже пристройки.

"В своих жалобах заявитель отметил, что производство по указанному делу было открыто решением судьи Пидпалого еще 25 мая 2017 года, и по состоянию на день подачи жалобы, ни одного судебного заседания по делу проведено не было (все назначенные заседания, несмотря прибытия сторон в суд в назначенное время, переносились судьей по разным причинам на другие даты), чем, по мнению жалобщика, нарушено его право на справедливое судебное разбирательство дела в разумный срок. Заявитель также сослался на несовершение судьей Пидпалым никаких действий для рассмотрения поданного им заявления об обеспечении указанного иска, полученного судом 2 мая 2018 года", - говорится в решении ВСП.

Открытое дисциплинарное производство в отношении судьи Пидапалого было объединено с другим дисциплинарным производством в отношении Пидпалого от 9 апреля 2019 года.

Напомним, судью Печерского райсуда Киева Вячеслава Пидпалого уже не в первый раз обвиняют в принятии сомнительных с точки зрения правосудности решений. В частности, ранее судья попал в скандал с большим "приватовским" кейсом, обязав государственный ПриватБанк компенсировать 6 офшорным компаниям семьи Суркисов деньги, которые в 2012-2014 годах они разместили на счетах кипрского филиала банка, а также проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Также напомним, 15 июня Большая палата ВС прекратила производство по "делу Суркисов". Такое решение суда многие эксперты и Минфин, в том числе, назвали промежуточной победой государства.

Уточним, что недавно компании семьи Суркисов увеличили свои исковые требования к Украине до суммы в 350 млн дол. Это стало возможным по причине того, что депозиты в кипрском филиале ПриватБанка, оффшоры олигархов хранили под рекордно завышенными процентами, не существующими в других банках.