Проти "лояльного" до Суркісів судді Підпалого відкрили провадження - ВРП

Згідно з текстом постанови Вищої ради правосуддя, таке рішення було прийнято за результатами попередньої перевірки відомостей, викладених у скаргах Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) "Тимірязєвська резиденція" на поведінку судді Підпалого.

У результаті перевірки підтвердилися викладені ОСББ звинувачення на адресу судді Підпалого, в тому, що він безпідставно затягував розгляд справи за позовом ОСББ проти одного з громадян про демонтаж прибудови.

"У своїх скаргах заявник зазначив, що провадження у зазначеній справі було відкрито рішенням судді Підпалого ще 25 травня 2017 року, і станом на день подачі скарги, жодного судового засідання у справі проведено не було (всі призначені засідання, незважаючи на прибуття сторін у суд в призначений час, переносилися суддею з різних причин на інші дати), чим, на думку скаржника, порушено його право на справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку. Заявник також посилався на невчинення суддею Підпалим ніяких дій для розгляду поданої ним заяви про забезпечення вказаного позову, отриманого судом 2 травня 2018 року", - говориться в рішенні ВСП.

Відкрите дисциплінарне провадження щодо судді Підапалого було об'єднано з іншим дисциплінарним провадженням щодо Підпалого від 9 квітня 2019 року.

Нагадаємо, суддю Печерського райсуду Києва В'ячеслава Підпалого вже не в перший раз звинувачують у прийнятті сумнівних з точки зору правосудності рішень. Зокрема, раніше суддя потрапив в скандал з великим "приватівським" кейсом, зобов'язавши державний ПриватБанк компенсувати 6 офшорним компаніям сім'ї Суркісів гроші, які в 2012-2014 роках вони розмістили на рахунках кіпрської філії банку, а також відсотки, які повинні були нараховуватися за умовами депозитних договорів.

Також нагадаємо, 15 червня Велика палата ВС припинила провадження у "справі Суркісів". Таке рішення суду багато експертів і Мінфін, в тому числі, назвали проміжною перемогою держави.

Уточнимо, що недавно компанії сім'ї Суркісів збільшили свої позовні вимоги до України до суми в 350 млн дол. Це стало можливим через те, що депозити в кіпрській філії ПриватБанку, офшори олігархів зберігали під рекордно завищеними відсотками, неіснуючими в інших банках.