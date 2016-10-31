Против руководителей предприятий-должников в Кировоградской области открыли 17 уголовных производств
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 октября. УНН. По состоянию на сегодня, следственные подразделения ГУНП в Кировоградской области за грубые нарушения трудового законодательства и за факты безосновательной невыплаты зарплаты работникам возбудили 17 уголовных производств против руководителей предприятий-должников. Об этом во время совещания по вопросам погашения задолженности по заработной плате проинформировал директор департамента социальной защиты населения ОГА Александр Догаров, передает корреспондент УНН.
Кроме того, органы власти провели 1 200 обследований предприятий. По результатам этой работы 315 материалов направили в управление Гоструда в области, которое провело 34 проверки предприятий. По результатам этих проверок в районные суды передали протоколы на 12 должностных лиц по привлечению их к административной ответственности за умышленную невыплату зарплаты.
Общая сумма задолженности по области сейчас составляет 37,5 млн грн.
Напомним, как сообщал УНН, задолженность по выплате зарплаты выросла в сентябре на 4%.