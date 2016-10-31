Против руководителей предприятий-должников в Кировоградской области открыли 17 уголовных производств

Кроме того, органы власти провели 1 200 обследований предприятий. По результатам этой работы 315 материалов направили в управление Гоструда в области, которое провело 34 проверки предприятий. По результатам этих проверок в районные суды передали протоколы на 12 должностных лиц по привлечению их к административной ответственности за умышленную невыплату зарплаты.

Общая сумма задолженности по области сейчас составляет 37,5 млн грн.

Напомним, как сообщал УНН, задолженность по выплате зарплаты выросла в сентябре на 4%.