Проти керівників підприємств-боржників на Кіровоградщині відкрили 17 кримінальних проваджень
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Станом на сьогодні, слідчими підрозділами ГУНП в Кіровоградській області за грубі порушення трудового законодавства та за факти безпідставної невиплати зарплати працівникам відкрито 17 кримінальних проваджень проти керівників підприємств-боржників. Про це під час наради з питань погашення заборгованості із заробітної плати проінформував директор департаменту соціального захисту населення ОДА Олександр Догаров, передає кореспондент УНН.
Крім того, органи влади провели 1200 обстежень підприємств. За результатами цієї роботи 315 матеріалів було направлено в управління Держпраці в області, яким було проведено 34 перевірки підприємств. За результатами цих перевірок до районних судів було передано протоколи на 12 посадових осіб щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності через умисну невиплату зарплати.
Загальна сума заборгованості по області наразі складає 37,5 млн грн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, заборгованість із виплати зарплати зросла у вересні на 4%.