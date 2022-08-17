Против кадырова в Чечне растет недовольство из-за отправки "добровольцев" воевать в Украине - ГУР

Детали

В Чечне, как сообщается, идет формирование и подготовка четырех батальонов для отправки на войну в Украине.

"Значительную часть «добровольцев» в сформированных батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности. Под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками их заставляют подписывать контракты для участия в войне в Украине", - указали в разведке.

Практика похищения мужчин для пополнения добровольческих военных подразделений, воюющих в Украине в угоду москве, как отмечается, "порождает волны недовольства среди жителей Чечни".

"Граждане республики выражают возмущение тем, что кадыров посылает мусульман участвовать и гибнуть на «чужой» войне двух христианских народов – россиян и украинцев. Такая политика кадырова воспринимается как предательство мусульман", - отметили в ГУР.

Дополнение

ГУР МОУ сообщает, что за неимением желающих воевать, российские оккупанты пытаются привлечь в армию граждан стран Центральной Азии.