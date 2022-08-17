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Проти кадирова у Чечні росте невдоволення через відправку "добровольців" воювати в Україні - ГУР

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Відправка главою чеченської респібліки рф рамзаном кадировим "добровольців" з числа мусульманського населення воювати в Україні сприймається у Чечні як зрада. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.

Проти кадирова у Чечні росте невдоволення через відправку "добровольців" воювати в Україні - ГУР

Деталі

У Чечні, як повідомляється, триває формування і підготовка чотирьох батальйонів для відправки на війну в Україні.

"Значну частину «добровольців» у сформованих батальйонах становлять викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні", - вказали у розвідці.

Практика викрадення чоловіків для поповнення добровольчих військових підрозділів, які воюють в Україні на догоду москві, як зазначається, "породжує хвилі невдоволення серед жителів Чечні".

"Громадяни республіки виказують обурення тим, що кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на «чужій» війні двох християнських народів – росіян і українців. Така політика кадирова сприймається, як зрада мусульман", - зауважили у ГУР.

Доповнення

ГУР МОУ повідомляє, що через брак охочих воювати російські окупанти намагаються залучити в армію громадян країн Центральної Азії.

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