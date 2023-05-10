Протестующие активисты забросали тортами боссов Volkswagen
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Около десяти активистов, в том числе одна обнаженная до пояса женщина с надписью «Грязные деньги», прервали выступления руководителей Volkswagen, крича, что автомобили автопроизводителя были построены с использованием принудительного труда, и размахивая плакатами с надписью «Покончим с уйгурским принудительным трудом», передает УНН со ссылкой на Reuters.
В среду активисты забросали боссов Volkswagen тортами. Ежегодное собрание акционеров немецкого автопроизводителя было сорвано протестами против прав человека и изменения климата. Возле зала, где проходило мероприятие в Берлине, собрались протестующие, чтобы оказать давление на крупнейшего производителя автомобилей в Европе, чтобы он уменьшил свой углеродный след.
Активисты обвиняют Volkswagen в том, что он закрывает глаза на нарушения прав человека в регионе, где группа имеет завод с китайским партнером SAIC.
Инвесторы призвали Volkswagen обратиться к своему партнеру SAIC с просьбой провести независимый внешний аудит завода в Синьцзяне.
Коммунистическую партию Китая обвиняют в задержании более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств в дальнезападном регионе в рамках многолетней репрессии, а также организации трудовых лагерей. Китай категорически отрицает обвинения в злоупотреблениях, тогда как Volkswagen также отверг предположения об использовании принудительного труда на своих заводах.
«Конструктивный диалог важен. И общее собрание дает для этого хорошую возможность», — заявили в компании в ответ на протесты.
Среди акционеров некоторые сетовали на плохие показатели Volkswagen на фондовом рынке, несмотря на рекордную прибыль и падение продаж в Китае, ключевом рынке для группы, где она сталкивается со все более жесткой конкуренцией со стороны местных автопроизводителей.
Главный исполнительный директор Оливер Блюм признал быстрые темпы электрификации Китая и изложил стратегию Volkswagen, направленную на то, чтобы удержать свои позиции лидера рынка, адаптируя продукты к китайским предпочтениям и налаживая партнерские отношения с местными жителями.