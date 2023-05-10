Протестуючі активісти закидали тортами босів Volkswagen
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Близько десяти активістів, у тому числі одна оголена до пояса жінка з написом «Брудні гроші», перервали виступи керівників Volkswagen, кричачи, що автомобілі автовиробника були побудовані з використанням примусової праці, і розмахуючи плакатами з написом «Покінчимо з уйгурською примусовою працею», передає УНН з посиланням на Reuters.
У середу активісти закидали босів Volkswagen тортами. Щорічні збори акціонерів німецького автовиробника були зірвані протестами проти прав людини та зміни клімату. Біля зали, де проходив захід у Берліні, зібралися протестувальники, щоб чинити тиск на найбільшого виробника автомобілів у Європі, щоб він зменшив свій вуглецевий слід.
Активісти звинувачують Volkswagen у тому, що він заплющує очі на порушення прав людини в регіоні, де група має завод з китайським партнером SAIC.
Інвестори закликали Volkswagen звернутися до свого партнера SAIC із проханням провести незалежний зовнішній аудит заводу в Сіньцзяні.
Комуністичну партію Китаю звинувачують у затриманні понад мільйона уйгурів та представників інших мусульманських меншин у далекозахідному регіоні в рамках багаторічної репресії, а також організації трудових таборів. Китай категорично заперечує звинувачення у зловживаннях, тоді як Volkswagen також відкинув припущення щодо використання примусової праці на своїх заводах.
«Конструктивний діалог є важливим. І загальні збори дають для цього хорошу нагоду», — заявили у компанії у відповідь на протести.
Серед акціонерів деякі нарікали на погані показники Volkswagen на фондовому ринку, попри рекордний прибуток і падіння продажів у Китаї, ключовому ринку для групи, де вона стикається з дедалі жорсткішою конкуренцією з боку місцевих автовиробників.
Головний виконавчий директор Олівер Блюм визнав швидкі темпи електрифікації Китаю та виклав стратегію Volkswagen, спрямовану на те, щоб утримати свої позиції лідера ринку, адаптуючи продукти до китайських уподобань та налагоджуючи партнерські відносини з місцевими жителями.