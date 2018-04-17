Протесты в Армении: начался масштабный антиправительственный митинг

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.