Протести в Вірменії: розпочато масштабний антиурядовий мітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У центрі Єревана на Площі Республіки почався масштабний мітинг опозиціонерів в зв’язку з сьогоднішнім обранням колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром Вірменії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Видання зауважує, що в Єревані поліція перекрила проспект Баграмяна дротяними загородженнями і встановила світлозвукові гранати.
Як повідомляв УНН, парламент Вірменії обрав Сержа Саргсяна прем’єром країни.
Нагадаємо, кількість затриманих на протестах в Єревані (Вірменія) досягла 80 осіб.