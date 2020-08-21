Протесты в Беларуси: в Брестской области задержали 10 демонстрантов

В Беларуси с вечера 9 августа проходят массовые акции протеста. Протестующие не согласны с результатами выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.

Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.