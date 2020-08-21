Протесты в Беларуси: в Брестской области задержали 10 демонстрантов

Задержанные — жители Бреста, Брестского и дорогичинских районов в возрасте от 18 до 40 лет. Сейчас они в изоляторе временного содержания.
Их подозревают в том, что они 10 августа и ночью 11 августа “прибегали к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел”, “бросали в них камни, палки, металлические предметы, запускали файеры, повреждали государственную собственность на центральных улицах города”.
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Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков, хулиганства, насилия и угроз насилия в отношении сотрудников милиции.
В Беларуси с вечера 9 августа проходят массовые акции протеста. Протестующие не согласны с результатами выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.
Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.