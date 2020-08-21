Протести в Білорусі: у Берестейській області затримали 10 демонстрантів

Затримані — жителі Бресту, Брестського та Дорогичинського районів віком від 18 до 40 років. Зараз вони в ізоляторі тимчасового тримання.
Їх підозрюють у тому, що вони 10 серпня і вночі 11 серпня “вдавалися до насильства щодо співробітників органів внутрішніх справ”, “кидали в них каміння, палиці, металеві предмети, запускали фаєри, пошкоджували державну власність на центральних вулицях міста”.
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Правоохоронні органи порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень, хуліганства, насильства та погроз насильства щодо працівників міліції.
У Білорусі з вечора 9 серпня тривають масові акції протестів. Протестувальники не згодні з результатами виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.
Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тіхановська — 10%, були сфальсифіковані.