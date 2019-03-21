Протесты в Албании: митингующие пытались прорваться в здание парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Албании несколько тысяч оппозиционеров снова вышли на улицы, требуя отставки власти и пытались прорваться в здание правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Митингующие пытались войти в здание парламента Албании, призывая к отставке правительства и досрочным выборам.
После того, как около часа участники протеста бросали снаряды и петарды, группа людей безуспешно попыталась прорваться через полицейскую линию у главного входа в парламент.
На предыдущих митингах сторонники оппозиции пытались ворваться в парламент или правительственных зданий, при этом используя дымовые бомбы и снаряды. Полиция отреагировала слезоточивым газом.
Напомним, акции протеста в Албании продолжаются с декабря 2018 года. Оппозиция обвиняет правительство во главе с Эдди Рамой в коррупции и связях с организованной преступностью. Представители оппозиции, которые покинули в знак протеста свои депутатские места в феврале, отказываются от диалога с премьер-министром и требуют, чтобы правительство пошло на досрочные выборы без Рамы.
Ранее УНН сообщал, что на акции протеста между сторонниками оппозиции и полицией произошли столкновения.