Протести в Албанії: мітингувальники намагалися прорватися в будівлю парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Албанії кілька тисяч опозиціонерів знову вийшли на вулиці, вимагаючи відставки влади і намагалися прорватися до будівлі уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Мітингувальники намагалися увійти в будівлю парламенту Албанії, закликаючи до відставки уряду і дострокових виборів.
Після того, як близько години учасники протесту кидали снаряди і петарди, група людей безуспішно спробувала прорватися через поліцейську лінію біля головного входу в парламент.
На попередніх мітингах прихильники опозиції намагалися увірватися до парламенту або урядових будівель, при цьому використовуючи димові бомби і снаряди. Поліція відреагувала сльозогінним газом.
Нагадаємо, акції протесту в Албанії тривають з грудня 2018 року. Опозиція звинувачує уряд на чолі з Едді Рамою в корупції і зв'язках з організованою злочинністю. Представники опозиції, які покинули на знак протесту свої депутатські місця в лютому, відмовляються від діалогу з прем'єр-міністром і вимагають, щоб уряд пішов на дострокові вибори без Рами.
Раніше УНН повідомляв, що на акції протесту між прихильниками опозиції і поліцією сталися сутички.