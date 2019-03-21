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Протести в Албанії: мітингувальники намагалися прорватися в будівлю парламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. В Албанії кілька тисяч опозиціонерів знову вийшли на вулиці, вимагаючи відставки влади і намагалися прорватися до будівлі уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Протести в Албанії: мітингувальники намагалися прорватися в будівлю парламенту

Мітингувальники намагалися увійти в будівлю парламенту Албанії, закликаючи до відставки уряду і дострокових виборів.

Після того, як близько години учасники протесту кидали снаряди і петарди, група людей безуспішно спробувала прорватися через поліцейську лінію біля головного входу в парламент.

На попередніх мітингах прихильники опозиції намагалися увірватися до парламенту або урядових будівель, при цьому використовуючи димові бомби і снаряди. Поліція відреагувала сльозогінним газом.

Нагадаємо, акції протесту в Албанії тривають з грудня 2018 року. Опозиція звинувачує уряд на чолі з Едді Рамою в корупції і зв'язках з організованою злочинністю. Представники опозиції, які покинули на знак протесту свої депутатські місця в лютому, відмовляються від діалогу з прем'єр-міністром і вимагають, щоб уряд пішов на дострокові вибори без Рами.

Раніше УНН повідомляв, що на акції протесту між прихильниками опозиції і поліцією сталися сутички.

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