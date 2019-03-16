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В Албании на акции протеста произошли столкновения с полицией

Киев • УНН

 • 7240 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Между сторонниками оппозиции и полицией в столице Албании Тиране произошли столкновения во время антиправительственной акции протеста 16 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио "Свобода".

В Албании на акции протеста произошли столкновения с полицией

Драки начались, когда протестующие пытались штурмовать здание парламента, бросая дымовые шашки и другие предметы в полицию. Правоохранители ответили слезоточивым газом и водяными пистолетами, чтобы разогнать толпу.

Президент Албании Илир Цель, который находится с визитом в Азербайджане, призвал оппозицию протестовать "мирно".

США и Европейский союз предостерегли албанскую оппозицию не прибегать к насилию, а сесть за стол переговоров.

Напомним, акции протеста в Албании продолжаются с декабря 2018 года. Оппозиция обвиняет правительство во главе с Эдди Рамой в коррупции и связях с организованной преступностью. Представители оппозиции, которые покинули в знак протеста свои депутатские места в феврале, отказываются от диалога с премьер-министром и требуют, чтобы правительство пошло на досрочные выборы без Рамы.

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