В Албании на акции протеста произошли столкновения с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Между сторонниками оппозиции и полицией в столице Албании Тиране произошли столкновения во время антиправительственной акции протеста 16 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио "Свобода".
Драки начались, когда протестующие пытались штурмовать здание парламента, бросая дымовые шашки и другие предметы в полицию. Правоохранители ответили слезоточивым газом и водяными пистолетами, чтобы разогнать толпу.
Президент Албании Илир Цель, который находится с визитом в Азербайджане, призвал оппозицию протестовать "мирно".
США и Европейский союз предостерегли албанскую оппозицию не прибегать к насилию, а сесть за стол переговоров.
Напомним, акции протеста в Албании продолжаются с декабря 2018 года. Оппозиция обвиняет правительство во главе с Эдди Рамой в коррупции и связях с организованной преступностью. Представители оппозиции, которые покинули в знак протеста свои депутатские места в феврале, отказываются от диалога с премьер-министром и требуют, чтобы правительство пошло на досрочные выборы без Рамы.