В Албанії на акції протесту сталися сутички з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Між прихильниками опозиції та поліцією в столиці Албанії Тирані 16 березня сталися сутички під час антиурядової акції протесту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо "Свобода".
Бійки почалися, коли протестувальники намагалися штурмувати будівлю парламенту, кидаючи димові шашки та інші предмети в поліцію. Правоохоронці відповіли сльозогінним газом і водяними пістолетами, щоб розігнати натовп.
Президент Албанії Ілір Мета, який перебуває з візитом в Азербайджані, закликав опозицію протестувати "мирно".
США і Європейський союз застерегли албанську опозицію не вдаватися до насильства, а сісти за стіл переговорів.
Нагадаємо, акції протесту в Албанії тривають з грудня минулого року. Опозиція звинувачує уряд на чолі з Еді Рамою у корупції і зв’язках з організованою злочинністю. Представники опозиції, які покинули на знак протесту свої депутатські місця в лютому, відмовляються від діалогу з прем’єр-міністром і вимагають, щоб уряд пішов на дострокові вибори без Рами.