Протесты в Армении: количество задержанных возросло до 232

Ранее сообщалось о 49 задержанных.

Кроме того, как пишет издание, по состоянию на 12:00 (11:00 по Киеву) после столкновений с полицией в этот день семь человек попали в больницы, а всего за время протестов госпитализированы 10 человек. Состояние троих из них медики оценивают как "средней тяжести", остальных - как "удовлетворительное".

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Среди задержанных - оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол Пашинян и Сасун Микаелян.

Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Протесты происходят и в других крупных городах Армении.