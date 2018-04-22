Протести у Вірменії: кількість затриманих зросла до 232
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Вірменська поліція повідомила про 232 людини, затримані у зв’язку з протестами у столиці країни Єревані станом на 17:30 (16:30 за Києвом). Про це інформує Вірменська служба Радіо Свобода, передає УНН.
Раніше були повідомлення про 49 затриманих.
Окрім того, як пише видання, станом на 12:00 (11:00 за Києвом) після сутичок із поліцією цього дня семеро людей потрапили до лікарень, а всього за час протестів госпіталізовано 10 людей. Стан трьох із них медики оцінюють як “середньої тяжкості”, решти — як “задовільний”.
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Серед затриманих — опозиційні політики Арарат Мирзоян, Нікол Пашинян та Сасун Мікаелян.
Нагадаємо, у Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.
Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.