Протесты в Хабаровске: СМИ сообщили, что российский премьер во время поездки на Дальний Восток - не посетит город

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81814 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101658 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126302 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107136 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127086 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101174 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102005 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104030 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101946 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Протесты в Хабаровске: СМИ сообщили, что российский премьер во время поездки на Дальний Восток - не посетит город

Протесты в Хабаровске: СМИ сообщили, что российский премьер во время поездки на Дальний Восток - не посетит город

Киев  •  УНН

 • 20197 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток не планирует посещать Хабаровск. Кроме того, в график посещения главой правительства Дальневосточного федерального округа не вошла и окружная столица — Владивосток, где также проходят протесты. Об этом федеральному российскому агентству ТАСС сообщил источник, знакомый с подготовкой поездки, пишет УНН.

“Нет”, — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, планирует ли премьер посетить два этих города.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что Мишустин в ближайшее время посетит Дальневосточный федеральный округ. Программа рабочей поездки находится в стадии формирования, добавили в кабмине.

Там также отметили, что все поездки с участием премьера традиционно анонсируются накануне.

Отметим, что ранее у первых акций в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровске не было организаторов, но со временем митингами якобы заинтересовались провокаторы, в том числе иностранцы. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью в конце июля.

Одна из акций в Хабаровске, 1 августа 2020 года:

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