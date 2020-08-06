Протесты в Хабаровске: СМИ сообщили, что российский премьер во время поездки на Дальний Восток - не посетит город
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток не планирует посещать Хабаровск. Кроме того, в график посещения главой правительства Дальневосточного федерального округа не вошла и окружная столица — Владивосток, где также проходят протесты. Об этом федеральному российскому агентству ТАСС сообщил источник, знакомый с подготовкой поездки, пишет УНН.
“Нет”, — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, планирует ли премьер посетить два этих города.
Ранее пресс-служба правительства сообщала, что Мишустин в ближайшее время посетит Дальневосточный федеральный округ. Программа рабочей поездки находится в стадии формирования, добавили в кабмине.
Там также отметили, что все поездки с участием премьера традиционно анонсируются накануне.
Отметим, что ранее у первых акций в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровске не было организаторов, но со временем митингами якобы заинтересовались провокаторы, в том числе иностранцы. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью в конце июля.
Одна из акций в Хабаровске, 1 августа 2020 года: