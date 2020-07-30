Масштабні протести у Хабаровську: призначений Кремлем губернатор заявив про "провокаторів з Грузії"

Дегтярьов відзначив, що розуміє “праведний гнів народу Хабаровського краю”.

“І на все це, на праведний гнів, на масовість, звичайно ж, злетілися в край всі відомі пройдисвіти, хто займається організацією, накачуванням, провокаціями і іншим, в тому числі і іноземці... Вони тут, ми знаємо, в тому числі з Грузії”, — сказав Дегтярьов

Ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали 9 липня співробітники СК і ФСБ, його звинувачують нібито в причетності до діяльності місцевого злочинного угруповання і організації вбивств у 2000-х роках.

Відразу після затримання главу регіону відправили в Москву. Басманний суд Москви заарештував його на два місяці, міститься Фургал в СІЗО “Лефортово”, винним себе не визнає.

Володимир Путін 20 липня відправив Фургала у відставку в зв’язку з втратою довіри і призначив Дегтярьова т.в.о. голови регіону.

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