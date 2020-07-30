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19 березня, 18:42 • 46587 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100477 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101346 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116999 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123491 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
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19 березня, 06:32 • 155953 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124785 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123913 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Масштабні протести у Хабаровську: призначений Кремлем губернатор заявив про "провокаторів з Грузії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У перших акцій на підтримку колишнього губернатора Сергія Фургала в Хабаровську не було організаторів, але з часом мітингами зацікавилися провокатори, в тому числі іноземці. Про це тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Хабаровського краю Михайло Дегтярьов заявив в інтерв’ю генеральному продюсеру телеканалу RTVI Сергію Шнурову, пише УНН.

Дегтярьов відзначив, що розуміє “праведний гнів народу Хабаровського краю”.

“І на все це, на праведний гнів, на масовість, звичайно ж, злетілися в край всі відомі пройдисвіти, хто займається організацією, накачуванням, провокаціями і іншим, в тому числі і іноземці... Вони тут, ми знаємо, в тому числі з Грузії”, — сказав Дегтярьов

Ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали 9 липня співробітники СК і ФСБ, його звинувачують нібито в причетності до діяльності місцевого злочинного угруповання і організації вбивств у 2000-х роках.

Відразу після затримання главу регіону відправили в Москву. Басманний суд Москви заарештував його на два місяці, міститься Фургал в СІЗО “Лефортово”, винним себе не визнає.

Володимир Путін 20 липня відправив Фургала у відставку в зв’язку з втратою довіри і призначив Дегтярьова т.в.о. голови регіону.

Протести в Хабаровську:

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