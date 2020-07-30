Масштабні протести у Хабаровську: призначений Кремлем губернатор заявив про "провокаторів з Грузії"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У перших акцій на підтримку колишнього губернатора Сергія Фургала в Хабаровську не було організаторів, але з часом мітингами зацікавилися провокатори, в тому числі іноземці. Про це тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Хабаровського краю Михайло Дегтярьов заявив в інтерв’ю генеральному продюсеру телеканалу RTVI Сергію Шнурову, пише УНН.
Дегтярьов відзначив, що розуміє “праведний гнів народу Хабаровського краю”.
“І на все це, на праведний гнів, на масовість, звичайно ж, злетілися в край всі відомі пройдисвіти, хто займається організацією, накачуванням, провокаціями і іншим, в тому числі і іноземці... Вони тут, ми знаємо, в тому числі з Грузії”, — сказав Дегтярьов
Ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали 9 липня співробітники СК і ФСБ, його звинувачують нібито в причетності до діяльності місцевого злочинного угруповання і організації вбивств у 2000-х роках.
Відразу після затримання главу регіону відправили в Москву. Басманний суд Москви заарештував його на два місяці, міститься Фургал в СІЗО “Лефортово”, винним себе не визнає.
Володимир Путін 20 липня відправив Фургала у відставку в зв’язку з втратою довіри і призначив Дегтярьова т.в.о. голови регіону.
Протести в Хабаровську: