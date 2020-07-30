Масштабные протесты в Хабаровске: назначенный Кремлем губернатор заявил о "провокаторах из Грузии"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 36514 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102114 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107012 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134208 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110881 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131744 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102135 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102596 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104442 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102067 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Масштабные протесты в Хабаровске: назначенный Кремлем губернатор заявил о "провокаторах из Грузии"

Масштабные протесты в Хабаровске: назначенный Кремлем губернатор заявил о "провокаторах из Грузии"

Киев  •  УНН

 • 16215 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. У первых акций в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровске не было организаторов, но со временем митингами заинтересовались провокаторы, в том числе иностранцы. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову, пишет УНН.

Дегтярев отметил, что понимает “праведный гнев народа Хабаровского края”.

“И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы... Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии”, — сказал Дегтярев

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, его обвиняют якобы в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО “Лефортово”, виновным себя не признает.

Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и назначил Дегтярева врио главы региона.

Протесты в Хабаровске:

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