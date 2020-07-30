Масштабные протесты в Хабаровске: назначенный Кремлем губернатор заявил о "провокаторах из Грузии"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. У первых акций в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровске не было организаторов, но со временем митингами заинтересовались провокаторы, в том числе иностранцы. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову, пишет УНН.
Дегтярев отметил, что понимает “праведный гнев народа Хабаровского края”.
“И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы... Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии”, — сказал Дегтярев
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, его обвиняют якобы в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО “Лефортово”, виновным себя не признает.
Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и назначил Дегтярева врио главы региона.
Протесты в Хабаровске: