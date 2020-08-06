Протести у Хабаровську: ЗМІ повідомили, що російський прем'єр під час поїздки на Далекий Схід - не відвідає місто
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін під час робочої поїздки на Далекий Схід не планує відвідувати Хабаровськ. Крім того, в графік відвідування главою уряду Далекосхідного федерального округу не ввійшла і окружна столиця — Владивосток, де також проходять протести. Про це федеральному російському агентству ТАСС повідомило джерело, знайоме з підготовкою поїздки, пише УНН.
“Ні”, — сказав співрозмовник агентства, відповідаючи на питання, чи планує прем’єр відвідати два цих міста.
Раніше пресслужба уряду повідомляла, що Мішустін найближчим часом відвідає Далекосхідний федеральний округ. Програма робочої поїздки знаходиться в стадії формування, додали в кабміні.
Там також відзначили, що всі поїздки за участю прем’єра традиційно анонсуються напередодні.
Відзначимо, що раніше у перших акцій на підтримку колишнього губернатора Сергія Фургала в Хабаровську не було організаторів, але з часом мітингами нібито зацікавилися провокатори, в тому числі іноземці. Про це тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Хабаровського краю Михайло Дегтярьов заявив в інтерв’ю наприкінці липня.
Одна з акцій в Хабаровську, 1 серпня 2020 року: