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Протесты во Франции: уже задержаны 37 человек

Киев • УНН

 • 8885 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В результате массовых акций протеста так называемых "желтых жилетов" во Франции сегодня уже задержаны 37 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.

Протесты во Франции: уже задержаны 37 человек

"Уже задержаны 37 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в результате массовых акций протеста так называемых "желтых жилетов" во Франции уже погибли шесть человек.

Ранее о готовности выйти в субботу на манифестации заявили 60 тыс. активистов движения. В связи с этим, полиция Парижа усилила охрану общественного порядка - привлечено 8 тыс. правоохранителей.

По всей Франции мобилизованы 89 тыс. полицейских для охраны порядка из-за возможности новых протестов.

Напомним, акции протестного движения так называемых "желтых жилетов" не утихают во Франции с середины ноября.

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