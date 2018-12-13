Протести у Франції: кількість загиблих збільшується
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У наслідок масових акцій протесту так званих "жовтих жилетів" у Франції вже загинуло шестеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.
"У ніч із середи на четвер 23-річний чоловік, учасник "жовтих жилетів", був збитий вантажівкою, водієм якої був громадянин Польщі", - сказано у повідомлені.
Поляка взято під варту.
"Це шоста смерть з початку акцій в середині листопада", - додає видання.
Нагадаємо, раніше представники “жовтих жилетів” закликали до нових демонстрацій у суботу на Єлисейських полях.
Як раніше повідомляв УНН, рух “жовтих жилетів” з’явився у Франції у знак протесту проти податку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Як заявив раніше прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести.
Із 17 листопада країною прокотилася хвиля маніфестацій, найбільші акції проходили у Парижі.