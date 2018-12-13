Протесты во Франции: число погибших увеличивается
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В результате массовых акций протеста так называемых "желтых жилетов" во Франции уже погибли шесть человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.
"В ночь со среды на четверг 23-летний мужчина, участник "желтых жилетов", был сбит грузовиком, водителем которой был гражданин Польши", - говорится в сообщении.
Поляка взято под стражу.
"Это шестая смерть с начала акций в середине ноября", - добавляет издание.
Напомним, ранее представители "желтых жилетов" призвали к новым демонстрациям в субботу на Елисейских полях.
Как ранее сообщал УНН, движение "желтых жилетов" появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.
С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже.