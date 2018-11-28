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Офіційний представник "жовтих жилетів" закликав до нових демонстрацій у Парижі

Офіційний представник "жовтих жилетів" закликав до нових демонстрацій у Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Один із двох представників “жовтих жилетів”, прийнятих міністром екологічного переходу Франції Франсуа де Рюжі, Ерік Друє закликав прихильників до нових демонстрацій у суботу на Єлисейських Полях. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Agence France-Presse.

“Французів не до кінця переконала” мова президента країни Еммануеля Макрона по темі реформ у галузі екології та енергетики, виголошена ним у середині дня вівторка, передає агентство слова Друе. Він також зажадав нової зустрічі з “офіційним представником уряду або прем’єр-міністром”.

У свою чергу міністр в ефірі телеканалу BFMTV зазначив, що незважаючи на те, що зараз не вдалося прийти до негайних рішень, зустріч була душевною та відкритою. Він підкреслив, що влада готова організувати дебати у всіх департаментах, щоб прихильники “жовтих жилетів” змогли висловити сою позицію. “Всі ці проблеми існують досить давно, але ми сповнені рішучості подолати їх”, — зазначив він.

Як раніше інформував УНН, рух “жовтих жилетів” з’явився у Франції у знак протесту проти податку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Як заявив раніше прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести.

Зі 17 листопада країною прокотилася хвиля маніфестацій, найбільші акції проходили у Парижі. Минулої суботи, за даними глави МВС Франції Крістофа Кастанера, в маніфестаціях по всій Франції взяли участь понад 103 тисяч осіб, а всього за день було організовано понад 1,5 тис. акцій протесту.

На прес-конференції у вівторок французький лідер відзначав, що уряд не відмовиться від взятого раніше курсу, проте запевнив, що влада змінить підхід. Консультації в уряді триватимуть протягом трьох місяців.

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