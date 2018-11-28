Официальный представитель "желтых жилетов" призвал к новым демонстрациям в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Один из двух представителей “желтых жилетов”, принятых министром экологического перехода Франции Франсуа де Рюжи, Эрик Друе призвал сторонников к новым демонстрациям в субботу на Елисейских Полях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Agence France-Presse.
“Французов не до конца убедила” речь президента страны Эммануэля Макрона по теме реформ в области экологии и энергетики, произнесенная им в середине дня вторника, передает агентство слова Друэ. Он также потребовал новой встречи с “официальным представителем правительства или премьер-министром”.
В свою очередь министр в эфире телеканала BFMTV отметил, что несмотря на то, что сейчас не удалось прийти к немедленным решениям, встреча была душевной и открытой. Он подчеркнул, что власть готова организовать дебаты во всех департаментах, чтобы сторонники “желтых жилетов” смогли выразить сою позицию. “Все эти проблемы существуют достаточно давно, но мы полны решимости преодолеть их”, — отметил он.
Как ранее информировал УНН, движение “желтых жилетов” появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.
С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже. В минувшую субботу, по данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в манифестациях по всей Франции приняли участие более 103 тысяч человек, а всего за день было организовано более 1,5 тыс. акций протеста.
На пресс-конференции во вторник французский лидер отмечал, что правительство не откажется от взятого ранее курса, однако заверил, что власть изменит подход. Консультации в правительстве будут продолжаться в течение трех месяцев.