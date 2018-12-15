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"Жовті жилети" готуються до суботніх протестів у Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Активісти руху "жовтих жилетів" готуються вийти в суботу на нові маніфестації в Парижі та інших містах Франції, передає УНН з посиланням на Тhelocal.fr

"Жовті жилети" готуються до суботніх протестів у Франції

Про готовність вийти в суботу на маніфестації заявили 60 тис. активістів руху. У зв'язку з цим, поліція Парижа посилила охорону громадського порядку - залучено 8 тис. правоохоронців.

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По всій Франції мобілізовані 89 тис. поліцейських для охорони порядку через можливість нових протестів.

Нагадаємо, акції протестного руху так званих "жовтих жилетів" не вщухають у Франції з середини листопада.

Активісти виступають проти підвищення цін на паливо, урядової податкової політики в цілому і вимагають відставки президента і прем'єр-міністра.

Як повідомляв УНН, в суботу, 8 грудня, у Франції пройшла четверта серія протестів руху "жовтих жилетів" в Парижі та інших містах. Акції протестів супроводжувалися зіткненнями з поліцією. Кількість осіб, які взяли участь в акціях протесту в республіці, перевищила 136 000. Кількість затриманих по всій Франції учасників акцій протесту зросла до 1726 осіб.

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