"Желтые жилеты" готовятся к субботним протестам во Франции

О готовности выйти в субботу на манифестации заявили 60 тыс. активистов движения. В связи с этим, полиция Парижа усилила охрану общественного порядка – привлечено 8 тыс. правоохранителей.



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По всей Франции мобилизованы 89 тыс. полицейских для охраны порядка из-за возможности новых протестов.



Напомним, акции протестного движения так называемых "желтых жилетов" не утихают во Франции со средины ноября.



Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.



Как сообщал УНН, в субботу, 8 декабря, во Франции прошла четвертая серия протестов движения "желтых жилетов" в Париже и других городах. Акции протестов сопровождались столкновениями с полицией. Количество лиц, принявших участие в акциях протеста в республике, превысило 136 000. Количество задержанных по всей Франции участников акций протеста возросло до 1726 человек.