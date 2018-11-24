Протесты во Франции: активисты начали разбирать брущадку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В субботу в нескольких точках Парижа французы, которые протестуют против роста цен на бензин, а также увеличение налогов, начали проводить массовые манифестации. В Париже протестует более 8 тыс. человек, по всей Франции более 23 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.
Столкновения между полицейскими и протестующими становятся все более ожесточенными. Активисты начали разбирать брущадку и пытаются прорваться к правительственным зданиям.
Они также объявили массовый сбор.
Уже арестованы 9 человек.
Сегодня утром полиция пыталась разогнать протестующих слезоточивым газом и водометами.
Как сообщал УНН, Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в субботу в связи с манифестацией "желтых жилетов", которая состоится в Париже.
Напомним, министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендации гражданам Украины в связи с протестами "желтых жилетов" во Франции.
17 ноября во Франции начались массовые акции протеста против повышения налогов на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года. Они получили название "желтых жилетов" из-за предупредительной спецодежды на дорогах.
С начала беспорядков погибли два участника, 37-летний мотоциклист и 63-летняя женщина. Ранения получили около 550 человек, 17 из них находятся в тяжелом состоянии.
Jean-Luc Mélenchon estime que Christophe Castaner "met en scène les violences" pic.twitter.com/Iij7qvrymk- BFMTV (@BFMTV) 24 ноября 2018