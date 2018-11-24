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Протести у Франції: активісти почали розбирати бруківку

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У суботу в декількох точках Парижа французи, які протестують проти зростання цін на бензин, а також збільшення податків, почали проводити масові маніфестації. У Парижі протестує понад 8 тис. чоловік, по усій Франції понад 23 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.

Сутички між поліцейськими та протестуючими стають усе більш запеклими. Активісти почали розбирати бруківку та намагаються прорватися до урядових будівель.

Вони також оголосили масовий збір.

Вже заарештовано 9 осіб.

Сьогодні ранком поліція намагалась розігнати протестуючих сльозогінним газом та водометами.

Як повідомляв УНН, Ейфелева вежа буде закрита для відвідувачів в суботу в зв'язку з маніфестацією "жовтих жилетів", що відбудеться в Парижі. 

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України випустило рекомендації  громадянам України у зв'язку з протестами "жовтих жилетів" у Франції. 

17 листопада у Франції розпочались масові акції протесту проти підвищення податків на дизельне паливо і бензин з 1 січня 2019 року. Вони отримали назву "жовтих жилетів" через попереджувальний спецодяг на дорогах. 

З початку заворушень загинули два учасники, 37-річний мотоцикліст і 63-річна жінка. Поранення отримали близько 550 осіб, 17 з них знаходяться у важкому стані. 

Jean-Luc Mélenchon estime que Christophe Castaner "met en scène les violences" pic.twitter.com/Iij7qvrymk

— BFMTV (@BFMTV) 24 листопада 2018 р.

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