Протести у Франції: активісти почали розбирати бруківку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У суботу в декількох точках Парижа французи, які протестують проти зростання цін на бензин, а також збільшення податків, почали проводити масові маніфестації. У Парижі протестує понад 8 тис. чоловік, по усій Франції понад 23 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.
Сутички між поліцейськими та протестуючими стають усе більш запеклими. Активісти почали розбирати бруківку та намагаються прорватися до урядових будівель.
Вони також оголосили масовий збір.
Вже заарештовано 9 осіб.
Сьогодні ранком поліція намагалась розігнати протестуючих сльозогінним газом та водометами.
Як повідомляв УНН, Ейфелева вежа буде закрита для відвідувачів в суботу в зв'язку з маніфестацією "жовтих жилетів", що відбудеться в Парижі.
Нагадаємо, міністерство закордонних справ України випустило рекомендації громадянам України у зв'язку з протестами "жовтих жилетів" у Франції.
17 листопада у Франції розпочались масові акції протесту проти підвищення податків на дизельне паливо і бензин з 1 січня 2019 року. Вони отримали назву "жовтих жилетів" через попереджувальний спецодяг на дорогах.
З початку заворушень загинули два учасники, 37-річний мотоцикліст і 63-річна жінка. Поранення отримали близько 550 осіб, 17 з них знаходяться у важкому стані.
Jean-Luc Mélenchon estime que Christophe Castaner "met en scène les violences" pic.twitter.com/Iij7qvrymk— BFMTV (@BFMTV) 24 листопада 2018 р.