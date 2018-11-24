Протести у Франції: у хід пішли водомети та сльозогінний газ

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У суботу в декількох точках Парижа французи, які протестують проти зростання цін на бензин, а також збільшення податків, почали проводити масові маніфестації. Виникли інциденти та сутички з представниками поліції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sudinfo.be.