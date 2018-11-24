Протести у Франції: у хід пішли водомети та сльозогінний газ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У суботу в декількох точках Парижа французи, які протестують проти зростання цін на бензин, а також збільшення податків, почали проводити масові маніфестації. Виникли інциденти та сутички з представниками поліції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sudinfo.be.
"У Парижі виникли інциденти та сутички з представниками поліції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, Ейфелева вежа буде закрита для відвідувачів в суботу у зв'язку з маніфестацією "жовтих жилетів", що відбудеться в Парижі.
Нагадаємо, міністерство закордонних справ України випустило рекомендації громадянам України у зв'язку з протестами "жовтих жилетів" у Франції.
17 листопада у Франції розпочались масові акції протесту проти підвищення податків на дизельне паливо і бензин з 1 січня 2019 року. Вони отримали назву "жовтих жилетів" через попереджувальний спецодяг на дорогах.
З початку заворушень загинули два учасники, 37-річний мотоцикліст і 63-річна жінка. Поранення отримали близько 550 осіб, 17 з них знаходяться у важкому стані.