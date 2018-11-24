Протесты во Франции: в ход пошли водометы и слезоточивый газ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В субботу в нескольких точках Парижа французы, которые протестуют против роста цен на бензин, а также увеличение налогов, начали проводить массовые манифестации. Возникли инциденты и столкновения с представителями полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sudinfo.be.
"В Париже возникли инциденты и столкновения с представителями полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в субботу в связи с манифестацией "желтых жилетов", которые состоится в Париже.
Напомним, министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендации гражданам Украины в связи с протестами "желтых жилетов" во Франции.
17 ноября во Франции начались массовые акции протеста против повышения налогов на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года. Они получили название "желтых жилетов" из-за предупредительной спецодежды на дорогах.
С начала беспорядков погибли два участника, 37-летний мотоциклист и 63-летняя женщина. Ранения получили около 550 человек, 17 из них находятся в тяжелом состоянии.