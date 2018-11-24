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Протесты во Франции: в ход пошли водометы и слезоточивый газ

Киев  •  УНН

 • 12075 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В субботу в нескольких точках Парижа французы, которые протестуют против роста цен на бензин, а также увеличение налогов, начали проводить массовые манифестации. Возникли инциденты и столкновения с представителями полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sudinfo.be.

"В Париже возникли инциденты и столкновения с представителями полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в субботу в связи с манифестацией "желтых жилетов", которые состоится в Париже.

Напомним, министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендации гражданам Украины в связи с протестами "желтых жилетов" во Франции.

17 ноября во Франции начались массовые акции протеста против повышения налогов на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года. Они получили название "желтых жилетов" из-за предупредительной спецодежды на дорогах.

С начала беспорядков погибли два участника, 37-летний мотоциклист и 63-летняя женщина. Ранения получили около 550 человек, 17 из них находятся в тяжелом состоянии.

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