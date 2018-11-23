Ейфелеву вежу закриють через маніфестації

"Через демонстрації, які будуть проходити на Марсовому полі, я буду закрита для відвідування в суботу, 24 листопада", - йдеться в повідомленні пам'ятки в Twitter.

У суботу в декількох точках Парижа французи, які протестують проти зростання цін на бензин, а також збільшення податків, проведуть масові маніфестації. Очікується прибуття в місто 30 тис. осіб.

Як повідомила раніше префектура Парижа, безпеку на вулицях в суботу забезпечуватимуть близько 3 тис. поліцейських і жандармів.

Масові акції протесту проти зростання цін на бензин і збільшення податків почалися в минулі вихідні. Ініціаторами виступили в соціальних мережах жителі країни, а також низка профспілок і політичних партій. Учасники маніфестацій називають себе "жовтими жилетами" - відповідно до кольору світловідбиваючої накидки, яку водіям належить надягати в небезпечних ситуаціях.

За даними глави МВС Франції Крістофа Кастанера, під час цих акцій постраждали більше 500 людей, 17 з них отримали важкі травми. У низці місць поліція змушена була широко застосовувати сльозогінний газ, щоб розігнати маніфестантів. За даними МВС, мали місце численні бійки між маніфестантами і водіями машин, яким ті перетинали дорогу. Відомо про випадки, коли в хід пішла холодна зброя.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України випустило рекомендації громадянам України у зв'язку з протестами "жовтих жилетів" у Франції.