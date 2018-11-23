Эйфелеву башню закроют из-за манифестаций
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в субботу в связи с предстоящей в Париже манифестацией "желтых жилетов". Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"Из-за демонстраций, которые будут проходить на Марсовом поле, я буду закрыта для посещения в субботу, 24 ноября", - говорится в сообщении достопримечательности в Twitter.
В субботу в нескольких точках Парижа французы, протестующие против роста цен на бензин, а также увеличения налогов, проведут массовые манифестации. Ожидается прибытие в город 30 тыс. человек.
Как сообщила ранее префектура Парижа, безопасность на улицах в субботу будут обеспечивать около 3 тыс. полицейских и жандармов.
Массовые акции протеста против роста цен на бензин и увеличения налогов начались в прошлые выходные. Инициаторами выступили в социальных сетях жители страны, а также ряд профсоюзов и политических партий. Участники манифестаций называют себя "желтыми жилетами" - в соответствии с цветом светоотражающей накидки, которую водителям положено надевать в опасных ситуациях.
По данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в ходе этих акций пострадали более 500 человек, 17 из них получили тяжелые травмы. В ряде мест полиция вынуждена была широко применять слезоточивый газ, чтобы разогнать манифестантов. По данным МВД, имели место многочисленные драки между манифестантами и водителями машин, которым те преграждали дорогу. Известно о случаях, когда в ход пошло холодное оружие.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендации гражданам Украины в связи с протестами “желтых жилетов” во Франции.