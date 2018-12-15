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Протесты в Будапеште: задержаны более 50 человек

Киев • УНН

 • 11336 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В результате протестов в Венгерской столице Будапеште задержаны 51 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Hungary News.

Протесты в Будапеште: задержаны более 50 человек

"В результате протестов в среду и четверг задержаны 51 человек. Пострадали 14 полицейских", - говорится в сообщении.

Также подверглись необратимым повреждениям 8 полицейских машин.

Как сообщал УНН, полиция Венгрии применила слезоточивый газ в четверг вечером в центре Будапешта против агрессивных демонстрантов, которые попытались прорваться в здание венгерского парламента и стали нападать на полицейские кордоны.

В Будапеште со среды проходят многотысячные протесты против изменений в трудовое законодательство Венгрии. Реформа трудового кодекса Венгрии позволяет работодателям увеличить количество сверхурочных трудовых часов в год с 250 до 400 часов. Изменения должны вступить в силу с января 2019 года. Голосование парламента за утверждение реформы вызвало возмущение у венгерской молодежи, которая вышла на улицы с мирными протестами. Несмотря на призыв организаторов мирных акций к участникам не скрывать свои лица под масками, некоторые активисты в масках пытались провоцировать полицию.

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