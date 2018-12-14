Протести у Будапешті: біля будівлі парламенту відбулися сутички з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Поліція Угорщини застосувала сльозогінний газ в четвер увечері в центрі Будапешта проти агресивних демонстрантів, які спробували прорватися в будівлю угорського парламенту і стали нападати на поліцейські кордони. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews та місцевий портал Hungarian Free Press.
У Будапешті з середи проходять багатотисячні протести проти змін до трудового законодавства Угорщини. Реформа трудового кодексу Угорщини дозволяє роботодавцям збільшити кількість понаднормових трудових годин на рік з 250 до 400 годин. Зміни повинні вступити в силу з січня 2019 року. Голосування парламенту за затвердження реформи викликало обурення в угорської молоді, яка вийшла на вулиці з мирними протестами. Незважаючи на заклик організаторів мирних акцій до учасників не приховувати свої обличчя під масками, деякі активісти в масках намагалися провокувати поліцію.
За даними угорського телебачення, співробітники правоохоронних органів затримали понад 30 агресивно налаштованих громадян, які закидали яйцями і димовими шашками поліцейських.
Поліція в ході протестів була змушена оточити будівлю парламенту, щоб не допустити проникнення в нього провокаторів. На вулиці виведені посилені наряди поліції, спецназу, багато доріг перекрито.
Як повідомляв УНН, більшість французів виступає за припинення протестів у Франції.