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Протесты в Будапеште: у здания парламента произошли столкновения с полицией

Киев • УНН

 • 11764 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Полиция Венгрии применила слезоточивый газ в четверг вечером в центре Будапешта против агрессивных демонстрантов, которые попытались прорваться в здание венгерского парламента и стали нападать на полицейские кордоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews и местный портал Hungarian Free Press.

Протесты в Будапеште: у здания парламента произошли столкновения с полицией

В Будапеште со среды проходят многотысячные протесты против изменений в трудовое законодательство Венгрии. Реформа трудового кодекса Венгрии позволяет работодателям увеличить количество сверхурочных трудовых часов в году с 250 до 400 часов. Изменения должны вступить в силу с января 2019 года. Голосование парламента за утверждение реформы вызвало негодование у венгерской молодежи, которая вышла на улицы с мирными протестами. Несмотря на призыв организаторов мирных акций к участникам не скрывать свои лица под масками, некоторые активисты в масках пытались провоцировать полицию.

По данным венгерского телевидения, сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 агрессивно настроенных граждан, которые забрасывали яйцами и дымовыми шашками полицейских.

Полиция в ходе протестов была вынуждена оцепить здание парламента, чтобы не допустить проникновения в него провокаторов. На улицы выведены усиленные наряды полиции, спецназа, многие дороги перекрыты.

Как сообщал УНН, большинство французов выступает за прекращение протестов во Франции.

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