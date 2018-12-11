Більшість французів виступає за припинення протестів у Франції - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Більшість французів задоволені обіцянками президента Франції Еммануеля Макрона, даними під час телезвернення до нації 10 грудня і виступають за припинення протестів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані опитування компанії OpinionWay, опублікованого у вівторок телеканалом LCI.
Згідно з інформацією соціологічного дослідження, 78% опитаних схвалюють зменшення податків, а 68% - підвищення мінімальної місячної оплати праці на 100 євро.
Як передає телеканал, 54% французів упевнені в необхідності припинити протести "жовтих жилетів", тоді як 45% виступають за їх продовження. Відзначається, що рівень підтримки самого руху в країні майже не змінився - 66%.
Водночас, 50% респондентів вважають виступ президента непереконливим, а 49% повірили словам Макрона.
Опитування проводилося відразу після трансляції промови президента Франції, в ньому взяв участь 991 чоловік у віці старше 18 років.
Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон під час промови до народу заявив, що мінімальна заробітна плата у Франції в 2019 році підвищиться на 100 євро, а всі передбачені підвищення податків будуть скасовані.
Нагадаємо, у суботу, 8 грудня, у Франції пройшла четверта серія протестів руху "жовтих жилетів" в Парижі та інших містах. Акції протестів супроводжувалися зіткненнями з поліцією. Кількість осіб, які взяли участь в акціях протесту в республіці, перевищила 136 тисяч. Кількість затриманих по всій Франції учасників акцій протесту зросла до 1726 осіб.