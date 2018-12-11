Большинство французов выступает за прекращение протестов во Франции - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Большинство французов довольны обещаниями президента Франции Эммануэля Макрона, данными во время телеобращения к нации 10 декабря и выступают за прекращение протестов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса компании OpinionWay, опубликованного во вторник телеканалом LCI.
Согласно информации социологического исследования, 78% опрошенных одобряют снижение налогов, а 68% — повышение минимальной месячной оплаты труда на 100 евро.
Как передает телеканал, 54% французов уверены в необходимости прекратить протесты “желтых жилетов”, тогда как 45% выступают за их продолжение. Отмечается, что уровень поддержки самого движения в стране почти не изменился — 66%.
В то же время, 50% респондентов считают выступление президента неубедительным, а 49% поверили словам Макрона.
Опрос проводился сразу после трансляции речи президента Франции, в нем принял участие 991 человек в возрасте старше 18 лет.
Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрона во время речи к народу заявил, что минимальная заработная плата во Франции в 2019 году повысится на 100 евро, а все предусмотренные повышение налогов будут отменены.
Напомним, в субботу, 8 декабря, во Франции прошла четвертая серия протестов движения “желтых жилетов” в Париже и других городах. Акции протестов сопровождались столкновениями с полицией. Количество лиц, принявших участие в акциях протеста в республике превысило 136 тысяч. Количество задержанных по всей Франции участников акций протеста возросло до 1726 человек.