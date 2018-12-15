Протести у Будапешті: затримано понад 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У результаті протестів в Угорській столиці Будапешті затримано 51 особу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Hungary News.
"У результаті протестів у середу та четвер затримано 51 особу. Постраждали 14 поліцейських", - сказано у повідомлені.
Також зазнали незворотних пошкоджень 8 поліцейських машин.
Як повідомляв УНН, поліція Угорщини застосувала сльозогінний газ в четвер увечері в центрі Будапешта проти агресивних демонстрантів, які спробували прорватися в будівлю угорського парламенту і стали нападати на поліцейські кордони.
У Будапешті з середи проходять багатотисячні протести проти змін до трудового законодавства Угорщини. Реформа трудового кодексу Угорщини дозволяє роботодавцям збільшити кількість понаднормових трудових годин на рік з 250 до 400 годин. Зміни повинні вступити в силу з січня 2019 року. Голосування парламенту за затвердження реформи викликало обурення в угорської молоді, яка вийшла на вулиці з мирними протестами. Незважаючи на заклик організаторів мирних акцій до учасників не приховувати свої обличчя під масками, деякі активісти в масках намагалися провокувати поліцію.