Протесты бельгийских аграриев привели к жестоким столкновениям: полиция применяла водометы, фермеры бросались навозом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
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Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
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Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  136639 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125047 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143147 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134715 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179796 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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24 марта 2024, 13:30  •  167116 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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24 марта 2024, 09:52  •  155537 просмотра

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20 марта 2024, 10:44  •  464635 просмотра

Протесты бельгийских аграриев привели к жестоким столкновениям: полиция применяла водометы, фермеры бросались навозом

Протесты бельгийских фермеров в Брюсселе переросли в беспорядки: полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, которые бросали навоз, яйца и фейерверки, в результате чего пострадали два офицера полиции и пожарный.

Новости Мира •   •  4014 просмотра
Протесты бельгийских аграриев привели к жестоким столкновениям: полиция применяла водометы, фермеры бросались навозом

Силы обороны отбили три штурма армии рф на левом берегу Днепра

Украинские войска отбили три атаки российских оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области, нанеся противнику значительные потери - около 3 десятков убитыми и ранеными.

Война •   •  7758 просмотра
Силы обороны отбили три штурма армии рф на левом берегу Днепра

На следующей неделе начнется демобилизация срочников - нардеп

Демобилизация военнослужащих срочной службы начнется на следующей неделе и продлится до конца мая, заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Война •   •  9028 просмотра
На следующей неделе начнется демобилизация срочников - нардеп

рф сталкивается с задержками платежей за нефть на фоне усиления Китаем, ОАЭ и Турцией контроля за банками - Reuters

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками до нескольких месяцев в получении платежей от банков Китая, Турции и ОАЭ из-за повышенной осторожности в отношении возможных вторичных санкций США, которые подрывают доходы кремля от экспорта нефти.

Экономика •   •  9955 просмотра
рф сталкивается с задержками платежей за нефть на фоне усиления Китаем, ОАЭ и Турцией контроля за банками - Reuters

На Днепропетровщине разоблачили псевдоволонтерку, которая присвоила более миллиона гривен донатов на ВСУ

На Днепропетровщине разоблачили псевдоволонтерку, которая присвоила почти 1 миллион гривен пожертвований, которые она якобы собирала на нужды Вооруженных сил Украины.

Война •   •  10345 просмотра
На Днепропетровщине разоблачили псевдоволонтерку, которая присвоила более миллиона гривен донатов на ВСУ

На Закарпатье задержали переправщика уклонистов в Словакию

60-летний житель Закарпатья был задержан за попытку переправить 30-летнего львовянина призывного возраста через украинско-словацкую границу за 2 000 долларов США.

Общество •   •  8902 просмотра
На Закарпатье задержали переправщика уклонистов в Словакию

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ.

политика •   •  51262 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

США и Южная Корея создали рабочую группу для блокирования поставок нефти в КНДР

США и Южная Корея создали новую рабочую группу, направленную на предотвращение незаконного получения Северной Кореей нефти в обход санкций ООН.

Новости Мира •   •  16492 просмотра
США и Южная Корея создали рабочую группу для блокирования поставок нефти в КНДР

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Заявления россии об эффективности и неуязвимости ее гиперзвуковых ракет "Циркон" против средств ПВО являются преувеличенными. Их использование в Украине показало, что они не соответствуют заявленным характеристикам и, вероятно, были использованы из-за нехватки других ракет.

Война •   •  48104 просмотра
Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

В Херсоне задержали коллаборанта, который во время оккупации охранял российский застенок

Коллаборанта, который охранял российский застенок в оккупированном Херсоне, когда он планировал сбежать за границу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за содействие оккупационным силам.

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В Херсоне задержали коллаборанта, который во время оккупации охранял российский застенок