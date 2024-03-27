Протесты бельгийских аграриев привели к жестоким столкновениям: полиция применяла водометы, фермеры бросались навозом

Двое полицейских пострадали во время протеста в Брюсселе во время фермерской демонстрации в знак протеста против европейской сельскохозяйственной политики. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Algemeen Dagblad и Politico.

Во вторник в Брюсселе вспыхнули ожесточенные протесты фермеров. Разгневанные фермеры устраивали пожары и забрасывали сотрудников экстренных служб навозом, яйцами и фейерверками. - сообщают газеты

Детали

Около 250 тракторов прибыли в Брюссель рано утром во вторник на новую демонстрацию против политики, которая, по их словам, наносит ущерб их бизнесу. Как уточняют СМИ, протест фермеров происходил в районе Ветстраат и Люксембургплейн. Подчеркивается, что атмосфера на Ветстраате была наиболее накаленной.

Фермеры разожгли несколько пожаров, в том числе на станции метро "Шуман", используя солому и автомобильные шины, а также забросали прессу и силы безопасности навозом, яйцами и бомбами.

Двое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу, легкие ранения получил также пожарный.

Полиция сообщила, что один человек был задержан "за бросание коктейлей Молотова в силовиков" и что "несколько снарядов было брошено в пожарных и сотрудников правоохранительных органов".

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Полиция неоднократно применяла водометы и слезоточивый газ для тушения пожаров и удержания протестующих на безопасном расстоянии.

Применялся слезоточивый газ, а тракторы были обездвижены, потому что люди хотели использовать тракторы для подавления позиции полиции (..) Кроме того, в различных местах было подожжено значительное количество автомобильных покрышек, соломы... - говорится в пресс-релизе полиции Брюсселя Столица-Иксель.

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден осудила беспорядки во вторник, заявив, что "насилие, поджоги и разрушения" были "неприемлемы".

Я призываю приложить все усилия для скорейшего установления личности преступников. Это также позволяет судебной власти послать четкий сигнал преступникам - сказала она.

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Напомним

Министр сельского хозяйства Бельгии Дэвид Кларинваль отчитался во вторник 26 марта о прогрессе в удовлетворении требований разгневанных европейских фермеров, но добавил, что ЕС должен продолжать искать все возможные решения, чтобы успокоить тревоги сельхозпроизводителей.

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