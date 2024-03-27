Нефть падает в цене из-за увеличения запасов сырой нефти в США

Цены на нефть падают после объявления США об увеличении запасов сырой нефти, ведь она является крупнейшим потребителем этого ресурса в мире.

Пишет УНН с ссылкой на Reuters.

Детали

Цены на майские фьючерсы на нефть марки Brent сократились на 0,74 доллара до 85,51 доллара за баррель. Срок действия майского контракта истекает 28 марта, тогда как июньский контракт, что является более активным, потерял 0,68 доллара, опустившись до 84,95 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае также потерпели снижение на 0,64 доллара до 80,98 доллара.

В течение этой недели цены на нефть снизились после достижения максимума с октября прошлой недели и остаются приближенными к 3% выше, чем средняя цена закрытия в первую неделю марта.

Резкий рост запасов сырой нефти в США и ожидания потенциального бездействия ОПЕК+ в своей политике по добыче на следующей неделе привели к дальнейшему снижению цен на нефть на сегодняшней сессии, поскольку фиксация прибыли ускоряется после сильного ралли в середине марта - сказал Джун Ронг Йеап, рыночный стратег IG в Сингапуре.

По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США увеличились на 9,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 22 марта. Также отмечен рост запасов дистиллята на 531 тысячу баррелей. В то же время запасы бензина уменьшились на 4,4 млн баррелей.

Напомним,

Цены на нефть упали из-за ожидаемого увеличения поставок из России, медленнее рост спроса на авиационное топливо и осторожную торговлю накануне решения ФРС по процентной ставке.