Бельгийский министр призвал ЕС найти все возможные решения для удовлетворения требований фермеров

Министр сельского хозяйства Бельгии Дэвид Кларинваль отчитался во вторник 26 марта о прогрессе в удовлетворении требований разгневанных европейских фермеров, но добавил, что ЕС должен продолжать искать все возможные решения, чтобы успокоить тревоги сельхозпроизводителей. Слова министра Бельгии цитирует Reuters, передает УНН.

"Я считаю справедливым сказать, что наши сегодняшние дебаты показали, что наша работа по потребностям сельскохозяйственного сектора достигла значительного прогресса, но все еще не завершена. Это также то, что указали страны-члены. Вот почему мы приглашаем (ЕС) ) Комиссия продолжать искать все возможные решения". - сказал Кларинваль.

Детали

Дэвид Кларинваль, министр сельского хозяйства Бельгии, которая председательствует в ЕС в течение полугода, заявил, что работа над этим вопросом "не закончена" после встречи министров сельского хозяйства 27 членов блока в Брюсселе во вторник.

Предварительное соглашение является сбалансированной основой, над которой мы работаем. (Бельгийское постоянное председательство) (ЕС) ведет консультации с государствами-членами и другими институциональными участниками, чтобы попытаться найти приемлемый компромисс. Я не говорю, что мы не намеревались его менять, я просто сказал, что это основа дискуссий, и завтра, на COREPER (Комитет постоянных представителей), пункты будут обсуждаться, и все время дискуссии и консультации по состоянию и институции продолжаются. Поэтому вполне возможно, что все еще могут быть изменения". - добавил Кларинваль.

Члены ЕС ищут компромисса, как предоставить Украине еще один год продления беспошлинного доступа к своим рынкам, и в то же время успокоить фермеров, которые месяцами протестовали против экологических правил ЕС и дешевого импорта.

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В частности, Франция и Польша настаивают на усилении ограничений на импорт пищевых продуктов из Украины, чтобы предотвратить то, что они назвали дестабилизацией сельскохозяйственных рынков ЕС и дальнейшим расстройством возмущенных фермеров.

Европейская комиссия предложила приостановить пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию на следующий год до июня 2025 года с новым "аварийным тормозом" для птицы, яиц и сахара, что приведет к тарифам, если импорт превысит средние уровни 2022 и 2023 годов. Овес, кукуруза, с тех пор в список добавлены крупа и мед.

Конечно, необходимо будет продолжать внимательно следить за проблемами в конкретных сельскохозяйственных секторах. Я особенно думаю о высоких ценах на сырье, а также об экстремальных погодных условиях и слабых доходах от сельского хозяйства. Тогда важно работать кратко- и долгосрочные меры, направленные на продвижение модели устойчивого производства, которая позволяет европейским продовольственным системам лучше выдерживать кризисные ситуации". - предложил министр Бельгии.

Выступая на пресс-конференции, комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский отметил важность государственной помощи для фермеров, которые ощущают на себе последствия войны в Украине.