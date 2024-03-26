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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  42655 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
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Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  112353 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133580 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179062 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166893 просмотра

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24 марта 2024, 09:52  •  155419 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  523423 просмотра

Протест в Лондоне: фермеры на тракторах приехали к парламенту

Фермеры на десятках тракторов приехали к британскому парламенту, чтобы выразить протест против правил и торговых соглашений после Brexit, которые, по их словам, угрожают их жизни и продовольственной безопасности.

Новости Мира •   •  10182 просмотра
Протест в Лондоне: фермеры на тракторах приехали к парламенту

Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны

Министерство обороны Украины и Бюро экономической безопасности согласовали алгоритм обмена информацией и передачи материалов внутреннего аудита для противодействия экономическим преступлениям в оборонном секторе, что является вопросом национальной безопасности.

Экономика •   •  12493 просмотра
Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны

Оккупанты ударили по Харькову ракетой Х-35у: попали в общежитие спортивного колледжа, есть раненый

Враг попал в общежитие спортивного колледжа в Харькове. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами

Война •   •  11985 просмотра
Оккупанты ударили по Харькову ракетой Х-35у: попали в общежитие спортивного колледжа, есть раненый

ДТП на Житомирской трассе: перевернулся грузовик, одна из полос движения перекрыта

Из-за ДТП с участием грузовика на Житомирской трассе возле села Юров движение в направлении Житомира ограничено до одной полосы.

Киев •   •  12650 просмотра
ДТП на Житомирской трассе: перевернулся грузовик, одна из полос движения перекрыта

По меньшей мере 300 квартир повреждены: Кипер о последствиях вчерашней атаки рф на Одессу

По словам главы Одесской областной государственной администрации, по меньшей мере 300 квартир было повреждено взрывной волной в результате ракетного обстрела Одессы, и ожидается, что эта цифра возрастет.

Война •   •  12362 просмотра
По меньшей мере 300 квартир повреждены: Кипер о последствиях вчерашней атаки рф на Одессу

Шмыгаль обсудил со спикером парламента Эстонии помощь Украине и конфискацию российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Рийгикогу Эстонии Лаури Гуссаром, поблагодарив его за всестороннюю помощь и поддержку Украины со стороны Эстонии, включая оборонную помощь, конфискацию российских активов и поддержку украинской Формулы мира.

Война •   •  13391 просмотра
Шмыгаль обсудил со спикером парламента Эстонии помощь Украине и конфискацию российских активов

Министры обороны Израиля и США обсуждают передачу американского оружия Израилю - CNN

Министр обороны Израиля Галант встретится с министром обороны США Остином, чтобы попросить ускорить передачу большего количества американского оружия и оборудования, включая высокоточные боеприпасы и истребители, для поддержки войны Израиля в Газе.

Новости Мира •   •  10479 просмотра
Министры обороны Израиля и США обсуждают передачу американского оружия Израилю - CNN

В ГНСУ рассказали, где будут наименьшие очереди на украинско-польской границе в период Пасхальных праздников

В связи с приближением Пасхальных праздников количество пассажиров и транспортных средств на границе с Польшей значительно возросло, что привело к накоплению очередей на таких популярных пунктах пропуска, как Краковец и Шегини, поэтому путешественникам стоит планировать свои путешествия соответствующим образом и рассмотреть возможность использования менее загруженных пунктов пересечения границы.

Общество •   •  12324 просмотра
В ГНСУ рассказали, где будут наименьшие очереди на украинско-польской границе в период Пасхальных праздников

Усиливают контроль над информационным полем: оккупанты на ВОТ призывают жителей доносить друг на друга

На временно оккупированных территориях российские оккупанты усиливают контроль над информационным полем и призывают жителей доносить друг на друга через чат-боты, где предлагают сообщать о "признаках экстремистской деятельности" как повод для запугивания украинцев и подавления сопротивления.

Война •   •  12703 просмотра
Усиливают контроль над информационным полем: оккупанты на ВОТ призывают жителей доносить друг на друга

Оккупанты сбросили КАБ на жилой дом в Красногоровке в Донецкой области

Российские войска запустили ракету КАБ-1500 по жилому пятиэтажному дому в Красногоровке Донецкой области, в результате чего три человека погибли и две женщины были эвакуированы полицией.

Война •   •  12451 просмотра
Оккупанты сбросили КАБ на жилой дом в Красногоровке в Донецкой области