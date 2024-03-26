Протест в Лондоне: фермеры на тракторах приехали к парламенту

В понедельник фермеры на десятках тракторов приехали к британскому парламенту в знак протеста против правил и торговых соглашений после Brexit, которые, по их словам, угрожают их жизни и продовольственной безопасности. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Сторонники кампаний "Спасем британское фермерство" и "Справедливость для фермеров Кента" проехали с юго-востока Англии через южные районы столицы к Парламентской площади.

Тракторы проехали вдоль Темзы до здания парламента, а затем под аплодисменты и гудки объехали Парламентскую площадь.

До сих пор в Великобритании не было масштабных фермерских протестов, подобных тем, что всколыхнули города Франции и других европейских стран.

Фермеры во всех 27 странах Европейского Союза протестуют против того, что они считают ненужными бюрократическими правилами, целями по чистоте воздуха и почвы и недобросовестной конкуренцией из-за рубежа, которая, по их словам, ведет их к банкротству.

Контекст

Сельское хозяйство Великобритании сильно пострадало от выхода страны из ЕС, который лишил Британию зоны свободной торговли и сложной системы правил ведения сельского хозяйства.

Многие британские фермеры считают, что торговые соглашения между Великобританией и такими странами, как Австралия и Новая Зеландия, открыли двери для дешевого импорта, который подрывает британских производителей.

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