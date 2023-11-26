Во Франции фермеры вышли на протесты, сбросив тюки сена и навоза перед префектурами в разных городах

Сотни французских фермеров проводят демонстрации, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Об этом пишет УНН со ссылкой на французские СМИ.

Детали

Во Франции продолжаются фермерские протесты, участники которых осуждают сельскохозяйственную политику правительства. Представители фермерских союзов говорят, что договоры о свободной торговле содержат слишком строгие стандарты торговле содержат слишком строгие стандарты, а правительство выражает им недостаточную поддержку. Также они осуждают рост сборов и инфляцию, растущее административное и нормативное давление, задержки в обработке и оплате ЕСП.

В городе Меца 21 ноября на призыв Федерации фермерских союзов (FDSEA) фермеры приехали в центр города на тракторах, а затем сбросили тюки сена и навоза на мосту возле префектуры.

Демонстрации также состоялись перед префектурами Сарребура, Саргемина, Нанси, Тулузы, где фермеры подожгли покрышки и перекрыли автомобильное движение, и ряда других городов.

Французские СМИ отмечают, что это только первые дни мобилизации протестов и они могут стать началом длительного противостояния между правительством и французскими фермерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты фермеров в Болгарии удалось утихомирить: о чем договорились