Продвигает идеи "великой россии": антиукраинскому блогеру с "днр" объявили подозрение в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору гражданину Украины и пропагандисту так называемой "днр" Андрею Лысенко, передает УНН.
Детали
Известно, что житель Донецка ведет активную пропагандистскую деятельность против суверенитета, независимости и целостности Украины на собственных каналах в социальных сетях с общей аудиторией более 240 тысяч человек.
Мужчина предложил свои услуги как "местного рупора" по антиукраинской пропаганде представителям страны-агрессора.
Зафиксировано его сотрудничество с депутатом оккупационной администрации Донецкой области, а также представителем политической партии рф "справедливая россия".
"С момента полномасштабной вооруженной агрессии рф пропагандист размещает на своих каналах антиукраинскую информацию, продвигает идеи "великой россии". В своих материалах он дает максимально негативную оценку действиям украинской власти, Вооруженных сил Украины, унижает и дезинформирует проукраинско настроенных граждан и т.д.", говорится в сообщении.
Блогер подозревается в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и в пособничестве государству-агрессору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Киевская городская прокуратура.
Дополнение
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему капитану третьего ранга воинской части, которая дислоцировалась в Крыму. Пока он командует российским ракетным катером "Вышний Волочёк".