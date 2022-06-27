Перейшов на бік рф: командиру російського катера оголосили підозру у держзраді – ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому капітану третього рангу військової частини, яка дислокувалася у Криму. Наразі він командує російським ракетним катером "Вышний Волочёк", передає УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
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"У 2014 році офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині. Присягнувши збройним силам рф, капітан продовжив службу в російському чорноморському флоті. Наразі дезертир командує ракетним катером "Вышний Волочёк" та з Чорного моря обстрілює ракетами мирні території України", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
Доповнення
Святогірському міському голові заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За даними слідства, міський голова, перейшовши на бік ворога, поширив через засоби масової інформації звернення, в якому пропагував ідеї "руського миру". Також підозрюваний висловлював вдячність військовослужбовцям зс рф, які захопили мирне місто.
Державне бюро розслідувань затримало колишнього правоохоронця з Харкова, який у березні добровільно почав співпрацювати з представниками збройних формувань агресора. Йому оголошено підозру у державній зраді.